مسابقة ملكة جمال أميركا دون بكيني

عندما تنطلق النسخة الجديدة من مسابقة ملكة جمال أميركا هذا العام، لن يكون بمقدورك مشاهدة الفقرة المعتادة التي تظهر فيها المتسابقات مرتديات "البكيني".

منظمة Miss America أعلنت الثلاثاء إلغاء هذه الفقرة من المسابقة الجديدة التي ستذاع على الهواء مساء التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت في بيان إن "مظهر الجسد الخارجي" لن يكون معيارا للحكم على المرشحات.

البيان أشار أيضا إلى أن البلاد في مواجهة "ثورة ثقافية... حيث تجد النساء الشجاعة للوقوف وإسماع أصواتهن حول العديد من القضايا".

رئيسة مجلس الأمناء في منظمة Miss America جريتشين كارلسون، وهي فائزة سابقة بقلب ملكة جمال أميركا، وأول امرأة تتولى هذا المنصب قالت: "سوف تمثل ملكة جمال أميركا جيلا جديدا من القائدات الإناث يركزن على المنح الدراسية، والتأثير الاجتماعي، والموهبة، والتمكين".

ما هو البديل؟

وبديلا عن البكيني، ستتاح للمتسابقات الـ52 الفرصة لحضور جلسة تفاعلية مع الحكام ليتحدثن عن أهم إنجازاتهن وأهدافهن في الحياة، وكيف سيؤدين الدور المطلوب منهن إذا توجن باللقب.

منظمة Miss America نشرت على حسابها في تويتر مقطع فيديو مرفقا به صورة تقول "وداعا البكيني":

وكان هاشتاغ #byebyebikini من بين أكثر الهاشتاغات تداولا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة.

ميس تكساس السابقة كيندال موريس كتبت على تويتر أن لديها مشاعر مختلطة إزاء القرار، ورأت أن فقرة البكيني كانت تشجع على تناول الطعام الصحي والمحافظة على اللياقة البدنية، وأنها استفادت من هذا الأمر ليس فقط من أجل العرض ولكن في حياتها بشكل عام:

هذه المغردة رأت في القرار "خطوة جريئة" وأعربت عن سعادتها لأنه سيتم التركيز على الجمال الداخلي للمرأة:

في المقابل، رأى آخرون أن إلغاء الفقرة سيشجع على مشاركة متسابقات ليس لديهن اهتمام بمظهرهن.

هذه المغردة تعجبت كيف يتم إلغاء فقرة الجمال في مسابقة عن الجمال:

وتناول آخرون الأمر بسخرية.

"هذا سيكون شكل اللباس الجديد":

تقول أماندا إنه لن يحكم أحد على جسدها:

وترى هذه المغردة أنه لا ينظر بجدية إلى المتسابقات بالبكيني: