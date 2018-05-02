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من أميركا

تحطم طائرة نقل عسكرية بولاية جورجيا

صورة أولية لتحطم طائرة الشحن بولاية جورجيا

أعلنت القوات الجوية الأميركية تحطم طائرة شحن عسكرية قرب مطار في مدينة سافانا بولاية جورجيا جنوب شرق البلاد.

وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة تشاثام، في تغريدة، سقوط الطائرة قبيل ظهر الأربعاء عند تقاطع طرق، وطلبت من السكان تجنب المنطقة.

وأفادت صحف محلية بأن الطائرة من طراز سي-130 وهي تابعة لطيران الحرس الوطني، من دون معلومات عن سقوط ضحايا.

يتبع..

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