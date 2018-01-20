بنس يصل القاهرة في مستهل جولة شرق أوسطية

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى القاهرة السبت في بداية جولة شرق أوسطية تشمل الأردن وإسرائيل.

ويجري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مستهل جولته التي تهدف لبحث عملية السلام.

وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر.

ويتوجه بنس الأحد إلى عمان للاجتماع مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ثم يبدأ الاثنين زيارة تستمر يومين إلى اسرائيل حيث يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والرئيس رؤوفين ريفلين ويلقي كلمة في الكنيست.

وكانت الزيارة مقررة أصلا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، لكنها تأجلت.