بنس: نسعى لحل سلمي لملف كوريا الشمالية وجميع الخيارات مطروحة

جدد نائب الرئيس مايك بنس رغبة الولايات المتحدة في تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي سلميا، لكنه حذر بيونغ يانغ من الاستهانة بالقوة العسكرية الأميركية، وقال إن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع النظام الشيوعي.

وأوضح بنس في كلمة أمام القوات الأميركية في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان الخميس، أن بلاده ستواصل مع حلفائها وشركائها جهودها في هذا الإطار، والسعي لتخفيف معاناة شعب كوريا الشمالية.

وأضاف "في الحقيقة نظام بيونغ يانغ أطلق خلال أقل من 30 يوما العام الماضي، صاروخين فوق الأراضي اليابانية وأجرى في الفترة ذاتها تجارب نووية. إن تهديدات كوريا الشمالية المتواصلة قد دفعت الولايات المتحدة للتحرك، وسنواصل ذلك بيقظة وتصميم".

وتابع نائب الرئيس في كلمته مخاطبا الجنود الأميركيين قبيل توجهه إلى كوريا الجنوبية "سنعمل أكثر من أي وقت مضى من أجل مستقبل أفضل، لكنكم (الجنود) أدوات القوة الأميركية ولندع أعداءنا يعلمون أن جميع الخيارات مطروحة".

وكان بنس قد قال الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض قريبا عقوبات اقتصادية هي الأشد على الإطلاق على كوريا الشمالية.

ووصل بنس إلى اليابان الثلاثاء وتوجه إلى كوريا الجنوبية الخميس حيث يحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي تبعد نحو 80 كيلومترا فقط عن الحدود مع كوريا الشمالية.