إنقاذ عشرات المهاجرين في المتوسط

أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية أنها أسعفت الاثنين 217 مهاجرا بينهم رضيع و24 امرأة على الأقل كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا على متن 10 زوارق أبحرت من أفريقيا.

وكان المهاجرون يحاولون عبور مضيق جبل طارق أو القسم الغربي من البحر المتوسط وفق معلومات نشرتها أجهزة الإنقاذ الإسبانية على تويتر.

وعثر المسعفون على متن أحد الزوارق على 55 شخصا نقلوهم إلى ألميريا في الأندلس.

وقالت الدوائر الإسبانية الرسمية إن السلطات المغربية أعلنت إنقاذ 80 شخصا كانوا يستقلون أربعة زوارق ونقلتهم إلى مدينة طنجة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن المهاجرين الذين يحاولون بلوغ إسبانيا يتحدرون خصوصا من المغرب والجزائر وغينيا وساحل العاج وغامبيا وسورية.

وقضى 635 شخصا أو فقدوا في البحر المتوسط منذ كانون الثاني/يناير 2018.