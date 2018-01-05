انخفاض عدد المهاجرين إلى أوروبا بنحو النصف

قالت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بحرا عام 2017 انخفض بمقدار النصف تقريبا، مقارنة مع عام 2016.

وسجلت المنظمة وصول 171635 مهاجرا بالقوارب عام 2017، مقارنة مع 363504 شخصا وصلوا عام 2016.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان في مؤتمر صحافي في جنيف الجمعة إن عدد الوافدين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا هذا العام بلغ نحو 120 ألفا، وهو أقل عدد من الوافدين في السنوات الأربع الماضية بالنسبة إلى إيطاليا.

وأضاف أن نفس الشيء حصل بالنسبة للوافدين إلى اليونان إذ وصل 29595 مهاجرا عام 2017، وهو أيضا أقل عدد يسجل خلال السنوات الأربع الماضية.

وشهد عام 2015 وصول أكثر من مليون لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي فر أغلبهم من الحروب في الشرق الأوسط والفقر في إفريقيا، ومنذ ذلك الحين أغلق تقريبا الطريق الرئيسي للمهاجرين بين تركيا واليونان عبر شرق البحر المتوسط، بعد اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.

لكن جهود تقليل أعداد المهاجرين التي تمر عبر الطريق الرئيسي الآخر من شمال إفريقيا إلى إيطاليا عبر البحر كانت أبطأ، ولم تبدأ الأعداد في التراجع بشكل حاد إلا في النصف الثاني من العام الماضي.