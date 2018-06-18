كأس العالم.. تسديدة في روسيا تحدث هزة أرضية في المكسيك

أحدثت الاحتفالات في المكسيك بفوز المنتخب المكسيكي على المنتخب الألماني ضمن منافسات كأس العالم في روسيا، هزة أرضية في العاصمة مكسيكو ستي.

وفاز المنتخب المكسيكي على نظيره الألماني بنتيجة 1-0 بعد إحراز اللاعب هيرفينغ لوزانو الهدف في الدقيقة 35 من المباراة التي شهدت هجمات مستميتة من المنتخب الألماني.

وكشف معهد المكسيك للدراسات الجيولوجية والبيئية في تغريدة أن هدف الفوز على ما يبدو تسبب في سلسلة هزات أرضية في العاصمة التقطها أجهزة الاستشعار.

#Sismo artificial en la Ciudad de México por celebración de gol de la selección mexicana durante el partido contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018.



Conoce cómo sucedió en nuestra nota de blog:https://t.co/B7GiWyX3ek pic.twitter.com/4flDw2cfux — SIMMSA (@SIMMSAmex) June 17, 2018



وأشار المعهد إلى أن قفزات الناس واحتفالاتهم تسبب بالتقاط جهازي تحسس لحدوث زلزال اصطناعي، إذ تسارعت حركة طبقات الأرض إلى 37 متر بالثانية.