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كأس العالم.. تسديدة في روسيا تحدث هزة أرضية في المكسيك

لاعب المنتخب المكسيكي هيرفينج لوزانو بعد احرازه الهدف

أحدثت الاحتفالات في المكسيك بفوز المنتخب المكسيكي على المنتخب الألماني ضمن منافسات كأس العالم في روسيا، هزة أرضية في العاصمة مكسيكو ستي.

جماهير المكسيك تحتفل في العاصمة مكسيكو سيتي
جماهير المكسيك تحتفل في العاصمة مكسيكو سيتي

وفاز المنتخب المكسيكي على نظيره الألماني بنتيجة 1-0 بعد إحراز اللاعب هيرفينغ لوزانو الهدف في الدقيقة 35 من المباراة التي شهدت هجمات مستميتة من المنتخب الألماني.

أجهزة الاستشعار رصدت الهزة بعد تسجيل الهدف المكسيكي في شباك ألمانيا
أجهزة الاستشعار رصدت الهزة بعد تسجيل الهدف المكسيكي في شباك ألمانيا

وكشف معهد المكسيك للدراسات الجيولوجية والبيئية في تغريدة أن هدف الفوز على ما يبدو تسبب في سلسلة هزات أرضية في العاصمة التقطها أجهزة الاستشعار.

فرحة عارمة في المكسيك بسبب هدف في شباك ألمانيا
فرحة عارمة في المكسيك بسبب هدف في شباك ألمانيا


وأشار المعهد إلى أن قفزات الناس واحتفالاتهم تسبب بالتقاط جهازي تحسس لحدوث زلزال اصطناعي، إذ تسارعت حركة طبقات الأرض إلى 37 متر بالثانية.

المكسيك نافست ألمانيا في مباريات المجموعة السادسة
المكسيك نافست ألمانيا في مباريات المجموعة السادسة

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