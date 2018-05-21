البيت الأبيض: توسيع التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الاثنين إن وزارة العدل الأميركية وافقت على توسيع نطاق تحقيقها في التواطؤ الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016.

وأوضحت ساندرز في بيان أن التحقيق سيشمل "أي مخالفات" شابت تعامل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أو وزارة العدل مع الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وأضافت أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع ترامب مع نائب وزير العدل رود روزنستاين ومدير مكتب التحقيقات كريستوفر راي.

وكان ترامب قد هاجم في وقت سابق الاثنين التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر، ووجه كذلك اتهاما لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وقال إنها أرادت تنفيذ "اغتيال سياسي" عبر اختراق فريقه الانتخابي.

وكتب في تغريدة مقتبسا كلمات معلق قناة "فوكس نيوز" دان بونجينو، "كان اغتيالا سياسيا وليس تحقيق استخبارات".