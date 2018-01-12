تقرير يكشف قيمة ما يتقاضاة ميسي من برشلونة

قالت مجموعة صحافيين استقصائيين إن نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي يحصل على عائدات سنوية تفوق الـ100 مليون يورو (حوالي 122 مليون دولار) من ناديه برشلونة الإسباني بموجب عقده الجديد معه.

وبحسب تقرير نشرته المجموعة الأوروبية، تبلغ القيمة الإجمالية لعائدات ميسي من عقده الجديد الممتد حتى عام 2021، أكثر من 400 مليون يورو، أي حوالي 488 مليون دولار (قبل احتساب الخصومات الضريبية).

ويفترض أن يحصل ميسي على 70 مليون يورو (85 مليون دولار) سنويا في المواسم الأربعة المقبلة، تضاف إليها مكافأة توقيع بقيمة 63.5 مليون يورو (78 مليون دولار) و"علاوة ولاء" بـ 70 مليون يورو (85 مليون دولار)، في حال لم يترك النادي الكاتالوني قبل انتهاء مدة العقد الجديد.

وقال الصحافيون إنهم اطلعوا على نسخة غير نهائية من عقود كانت موضع تفاوض بين النجم الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات، وناديه، أعدت بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2017.

ولم يوقع ميسي على تمديد عقده إلا في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر وبعد تجاذب طويل يحمل على الاعتقاد بأن العقد النهائي "أفضل بكثير من الذي كتب في 30 حزيران/ يونيو"، بحسب موقع ميديابار الفرنسي، أحد أعضاء المجموعة.