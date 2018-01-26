ميسي متفائل بتحقيق برشلونة ثلاثية جديدة

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجمعة عن تفاؤله بتحقيق فريقه برشلونة الإسباني ثلاثية جديدة في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، وقال إن برشلونة "على المسار الصحيح" وإن هدفه سيكون "محاولة الفوز بكل شيء".

وتحدث ميسي أيضا، في مناسبة ترويجية في برشلونة، عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي أحرزها غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الخامسة في 2017، وقال "لقد قلت ذلك من قبل، لا أهدف إلى الجوائز الفردية، بل إلى إحراز كل الألقاب".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، وتأهل إلى نصف نهائي الكأس إذ سيواجه فالنسيا، وثمن نهائي دوري الأبطال حيث تنتظره مواجهة صعبة مع تشلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي.