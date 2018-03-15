ولي العهد السعودي: سنسعى لحيازة قنبلة نووية إذا طورت إيران واحدة

هدد وزير الدفاع السعودي ولي العهد محمد بن سلمان بأن بلاده ستسعى لحيازة قنبلة نووية في أسرع وقت ممكن في حال نجحت إيران في تطوير هذا النوع من السلاح.

وأضاف ملك السعودية القادم في مقابلة مع شبكة CBS الأميركية ستبث الأحد، أن بلاده "لا تريد الحصول على أي سلاح نووي، لكن من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية فإننا سنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن".

وأوردت CBS على موقعها الإلكتروني مقتطفات من بعض ما جاء في المقابلة التي تطرقت إلى عدة قضايا بينها علاقات السعودية مع إيران والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المملكة منذ أشهر.

وسئل بن سلمان عن سبب وجود شق بين بلاده وإيران وإن كان السبب هو "معركة من أجل الإسلام"، فرد الأمير بالقول إن إيران ليست منافسة للسعودية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية "لا تملك واحدا من خمسة أقوى جيوش العالم الإسلامي، وأن الاقتصاد السعودي أكبر من الإيراني". وقال "إن إيران بعيدة من أن تكون متساوية مع السعودية".

وأكد أنه يعتبر آية الله علي خامنئي "هتلر المنطقة"، لأنه يرغب "في التوسع، وخلق مشروعه الخاص في الشرق الأوسط ما يشبه إلى حد كبير هتلر الذي حاول التوسع في ذلك الوقت".

وأردف قائلا إن "الكثير من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى وقع ما وقع"، وأضاف "لا أريد أن أرى الأحداث ذاتها في الشرق الأوسط".