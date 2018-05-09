شبكة الشرق الأوسط: تغطية حية لانتخابات العراق

تقدم "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN التي تضم قناة "الحرة"و "الحرة-عراق" وراديو "سوا" تغطية حية وشاملة للانتخابات البرلمانية العراقية يوم السبت المقبل من استوديوهاتها في فيرجينيا وبغداد.

التغطية التي تحمل عنوان "العراق ينتخب" تستمر 16 ساعة، تبدأ مع افتتاح صناديق الاقتراع في السابعة صباحا بتوقيت بغداد وتستمر إلى ما بعد إقفالها.

تناقش التغطية نسب المشاركة والمقاطعة وعمل مفوضية الانتخابات وآليات التصويت والمراقبة وضمان نزاهة العملية والأوضاع السياسية والأمنية والخدماتية وتأثير العاملين الإقليمي والدولي على الوضع السياسي الداخلي والتحالفات التقليدية ومشاركة المرأة كمرشحة وناخبة إضافة إلى تأثير المرجعيات الدينية على توجهات الناخب فضلا عن واجبات الحكومة المقبلة والتحديات التي تواجهها.

وينتشر مراسلو قناة "الحرة-عراق" طوال هذا اليوم الانتخابي في بغداد والبصرة والأنبار والنجف والسليمانية وبابل وديالى وميسان وصلاح الدين وكربلاء والناصرية والموصل وإربيل والمنطقة الخضراء.

ومن الولايات المتحدة، تنقل "الحرة-عراق" أجواء انتخابات المغتربين العراقيين من ولايتي ميشيغان وفيرجينيا.

أما راديو "سوا" فينقل صورة تفاعل الشارع العراقي مع عملية الاقتراع. ويسلط مراسلوه الضوء على المؤتمرات الصحافية لمفوضية الانتخابات والمنظمات المعنية بمراقبتها إضافة إلى تغطية مباشرة من مراكز الاقتراع في بغداد وإربيل ودهوك والأنبار والمحافظات الأخرى.

وعن التصويت في الخارج، يبث راديو "سوا" تقارير من واشنطن ونيويورك وباريس ولندن وإسطنبول وبيروت وعمان والكويت والقاهرة حول تصويت العراقيين في الخارج.

وبعيد إقفال صناديق الاقتراع، يقدم برنامج "ساعة حرة" حلقة خاصة لمدة ساعتين من بغداد تستضيف خبراء ومحللين وشباب يناقشون المشهد الانتخابي وآخر ما يرد في عمليات الفرز مع التركيز على مستقبل العملية السياسية في ظل الانقسامات القائمة والتدخلات الخارجية. تذاع الحلقة مباشرة عبر أثير راديو "سوا".

ولمتتبعي الحدث العراقي عبر الصفحات الإلكترونية، تقدم MBN مدونة حية من خلال موقعي "الحرة-عراق" وراديو "سوا" وصفحات الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي Youtube, Facebook, Twitter, وInstagram.