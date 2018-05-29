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شاهد.. وليد آل إبراهيم في أول ظهور علني بعد إطلاق سراحه

الشيح وليد بن إبراهيم المدير التنفيذي لمجموعة MBC

ترأس رجل الأعمال السعودي وليد بن إبراهيم آل ابراهيم الثلاثاء اجتماعا بدبي ضم كبار المدراء التنفيذيين في مجموعة MBC التي يملكها، في أول ظهور علني بعد اعتقاله لنحو ثلاثة أشهر في الرياض.

ونشرت مجلة زهرة الخليج مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنها زيارة رئيس مجلس إدارة MBC لمقر المجموعة في دبي:

وخلال الاجتماع أكد آل ابراهيم أن "المرحلة المقبلة تشهد دخول المجموعة في أسواق وقطاعات جديدة في مختلف المجالات، مع التركيز أكثر على الآفاق الرحبة الجديدة في السعودية" حسب بيان صادر عن MBC.

وآل إبراهيم هو أحد أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات السعودية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى جانب أمراء ومسؤولين آخرين في إطار حملة لمحاربة الفساد.

وقد أفرجت السلطات السعودية عن آل ابراهيم في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يتضح ما إذا كان مالك MBC، إحدى أكبر شبكات المحطات التلفزيونية في العالم العربي، قد توصل إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.

واوضح بيان MBC أن آل ابراهيم "يحتفظ بحصته الأصلية في المجموعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارتها".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" ذكرت في السابق أن المفاوضين طلبوا من مالك MBC التخلي عن ملكيتها عندما كان قيد الاحتجاز.

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