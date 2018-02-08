ماتيس: لن نتورط في الحرب الأهلية بسورية

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الخميس إن الوضع في سورية "يزداد تعقيدا" خصوصا في محيط منطقة دير الزور وعلى طول خط خفض التوتر الذي يمتد إلى ناحية مدينة الطبقة.

وأوضح ماتيس في حديث للصحافيين أن قوات موالية للنظام السوري "شنت ومن دون أي مبرر هجوما مدفعيا واستخدمت الدبابات ضد حلفائنا في قوات سورية الديموقراطية وقمنا على الفور باتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس".

وتابع ماتيس أن قيادة التحالف في سورية اتصلت بالروس، "الذين قالوا لنا إنه لم تكن لديهم قوات في هذه المنطقة".

وختم ماتيس أن ما حصل هو "دفاع عن النفس ولن تتورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية".

ورفض وزير الدفاع، ردا على سؤال لـ "الحرة"، القول ما إذا كان المهاجمون من ميليشيات إيرانية أو مرتزقة روس وفق ما جاء في بعض التقارير الإعلامية.