ماتيس: أطراف في طالبان تريد محادثات سلام

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي وصل إلى كابول الثلاثاء، أن بعض أطراف حركة طالبان منفتحة على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وقال ماتيس في تصريحات للصحافيين الذين يرافقونه خلال الزيارة إن البعض "إما يأتي إلينا أو عبر عن الاهتمام بإجراء محادثات".

وتأتي زيارة ماتيس إلى العاصمة الأفغانية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة والقوات الأفغانية الغارات الجوية ضد طالبان بموجب الاستراتيجية الجديدة للرئيس دونالد ترامب في المنطقة.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال اجتماع بماتيس في القصر الرئاسي إن تلك الاستراتيجية "أجبرت كل اللاعبين على إعادة النظر في افتراضاتهم".

وكان غني قد أعلن قبل حوالي أسبوعين خطة لبدء محادثات سلام مع الحركة، وقبل هذا الإعلان، قالت طالبان إنها على استعداد لإجراء مفاوضات لكن فقط مع الولايات المتحدة وليس مع حكومة كابول.

المصدر: وكالات