ماتيس: نعمل على مواجهة نفوذ إيران الخبيث

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها للتأكد من عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي على الإطلاق.

وأضاف في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأربعاء أن الإدارة الأميركية ستواصل أيضا العمل مع الآخرين لمواجهة نفوذ طهران "الخبيث" في المنطقة.

وأوضح الوزير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبقى ملتزمة بإعطاء الأولوية القصوى لسلامة ومصالح الأميركيين.

وتأتي تصريحات ماتيس غداة إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على نظام طهران.