ماتيس: إيران تستخدم المال للتلاعب بالانتخابات العراقية

اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إيران بالسعي للتأثير في الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر تنظيمها في أيار/ مايو المقبل.

وقال ماتيس في تصريحات صحافية لدى عودته من جولة في الشرق الأوسط وأفغانستان، إن "إيران تحذو حذو روسيا" في العبث بالانتخابات العراقية.

وكان ماتيس يشير إلى المزاعم بتدخل روسي في الانتخابات بالولايات المتحدة وفرنسا والمكسيك ومناطق أخرى.

واستطرد وزير الدفاع قائلا: "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال في الانتخابات العراقية. هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والأصوات. باعتقادنا أنها ليست كمية ضئيلة من الأموال. وهذا أمر غير مفيد أبدا".

وتابع ماتيس أن على إيران السماح للعراقيين بأن يختاروا مستقبلهم.