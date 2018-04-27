ناسا وإيسا تخططان لجلب عينات من المريخ

تعتزم وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، بالاشتراك مع نظيرتها الأوروبية، "إيسا"، إرسال بعثة تجلب عينات من تربة المريخ لتحليلها بحثا عن حياة على الكوكب الأحمر، في أول رحلة ذهابا وإيابا، بحسب ما أعلن علماء أميركيون وأوروبيون.

وقالت صحيفة تليغراف البريطانية، إن وكالتي "ناسا" و"إيسا" وقعتا الخميس اتفاقية لتقصي حقيقة إمكانية وجود حياة على سطح المريخ.

وأوضحت الصحيفة أن جهود العلماء تنصب حاليا على تحليل تربة المريخ عن طريق روبوتات وأجهزة دقيقة أخرى ترسل إشاراتها مباشرة إلى الأرض لتحليل بياناتها، لكن جمع العينات وإعادتها إلى الأرض سيسمح بإجراء فحوصات تفصيلية في المختبرات الأرضية باستخدام أدوات وأجهزة أكبر وبتقنيات أعلى.

وأوضحت ناسا أنها تسعى مع وكالة الفضاء الأوروبية إلى استقطاب شركاء تجاريين للتعاون في رحلات الذهاب والإياب إلى مريخ.

وترى ناسا أن جلب العينات يمكن أن يكون حاسما في مشروع الاستعمار البشري على المريخ، الذي تخطط لتحقيقه بحلول عام 2030.

يذكر أن الوكالتين اتفقتا في عام 2009، على العمل معا في مبادرة استكشاف المريخ المشتركة، لكن ناسا ألغت في عام 2011 مشاركتها، على خلفية تخفيض في الميزانية.