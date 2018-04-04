تحطم طائرة للمارينز في كاليفورنيا

تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) أثناء مهمة تدريبية في جنوب ولاية كاليفورنيا، وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم يعتقد أنهم لقوا مصرعهم.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة المهمة التدريبية سوى أنها كانت روتينية وجرت في صحراء إل سنترو بكاليفورنيا على بعد نحو 161 كيلومترا شرقي سان دييغو.

وقالت مشاة البحرية في بيان إن الطائرة الهليكوبتر من طراز CH-53E Super Stallion من الجناح الثالث التابع لمشاة البحرية المتمركز في قاعدة ميرامار بكاليفورنيا.

والمروحية واحدة من أكبر وأثقل طائرات الهليكوبتر التي تستخدمها القوات المسلحة الأميركية.