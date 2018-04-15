سيتي يحرز لقب الدوري الإنكليزي

أحرز مانشستر سيتي الأحد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمة غريمه وملاحقه المباشر مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب.

وكان على يونايتد التعادل على الأقل ليستمر الصراع على اللقب حسابيا لكنه تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أولد ترافورد عندما أحرز جاي رودريجيز هدف وست بروميتش بضربة رأس قرب نهاية المباراة.

وقبل خمس مباريات من النهاية يملك سيتي، الذي تجاوز هزيمته أمام يونايتد وخروجه من دوري الأبطال أمام ليفربول بالفوز على توتنهام هوتسبير يوم السبت، 87 نقطة مقابل 71 ليونايتد صاحب المركز الثاني.

وهذا هو اللقب الثالث لسيتي، المملوك لمجموعة أبو ظبي المتحدة للتطوير والاستثمار، في الدوري في سبعة مواسم والأول منذ موسم 2013- 2014.