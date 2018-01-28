مجلس منبج العسكري: مستعدون للدفاع عن المدينة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج شروان درويش الأحد إن المجلس مستعد للدفاع عن المدينة عقب تهديد أنقرة باستهدافها بعد عفرين.

وأضاف درويش لـ"موقع الحرة" أن منبج "تحررت من داعش بعمل مشترك مع التحالف الدولي"، مشيرا إلى أن التنسيق مع التحالف ما زال مستمرا.

وبدأت تركيا عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين قبل أسبوع وتضمن الهجوم قصفا شديدا لكن تقدم الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معه ظل محدودا.

وهددت أنقرة بتوسيع الهجوم ليشمل مدينة منبج التي حررتها قوات سورية الديموقراطية بدعم التحالف الدولي من سيطرة تنظيم داعش.

وواصل القوات التركية قصف منطقة عفرين الأحد في إطار هجومها الذي يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد إن قصفا تركيا لمنطقة عفرين ألحق أضرارا بمعبد عين دارة الأثري.

ويقع معبد عين دارة الذي بني خلال الحقبة الآرامية ويبلغ عمره نحو 3000 عام.