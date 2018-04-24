اليمن.. من هو مهدي المشاط؟

أعلن الحوثيون تعيين مهدي المشاط خلفا لصالح الصماد على رأس المجلس السياسي الأعلى، بعد مقتل الأخير في غارة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن الأسبوع الماضي.

شاهد تقرير قناة الحرة حول مقتل الصماد:

من هو الرئيس الجديد للمجلس؟

يتحدر المشاط من محافظة صعدة وهو صهر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وعمل مديرا لمكتبه، ما يشير إلى العلاقة القوية التي كانت تربطه بزعيم الجماعة.

تقول تقارير إن المشاط كان من بين القيادات التي اقتحمت دار الحديث السلفية في منطقة دماج بمحافظة صعدة عام 2013، وكان ذلك ضمن حصار فرضه الحوثيون على السلفيين المتهمين وقتها بدعم الحكومة.

برز اسمه بقوة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وكان حينها مديرا لمكتب الحوثي، ثم كان من الموقعين على اتفاق السلم والشراكة مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة، في أعقاب سيطرة الجماعة على العاصمة.

وخلال محادثات الأزمة السياسية في اليمن في شباط/فبراير 2015، انسحب حزبان من المحادثات بعد أن قالا إن المشاط، الذي كان أحد ممثلي الحوثيين في المفاوضات، هددهما.

كان المشاط يعبر عن أفكاره وآرائه عبر صفحته على فيسبوك، وخلال مفاوضات الكويت عام 2016 التي كان ضمن ممثلي الحوثيين فيها، انتقد ما سماها "أفكارا مجتزئة" من قبل أعضاء وفد الحكومة وقال إنهم يرفضون التوصل "لاتفاق شامل وكامل".

وفي اجتماع للمجلس السياسي الأعلى في أيار/مايو من عام 2017 تقرر تعيينه في عضوية المجلس بدلا من يوسف الفيشي، بناء على طلب من جماعة أنصار الله، ليصبح الرجل الثاني في الجناح السياسي للجماعة.

ولم يعرف على وجه التحديد سبب استبداله، لكنه كان معروفا بمواقفه المتشددة إزاء حزب المؤتمر الشعبي ورئيسه السابق على عبد الله صالح. وقالت تقارير صحافية حينها إن تعيين المشاط جاء بعد خلافات بين رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد والفيشي.

معروف عنه تشدده وتصلبه في مواقفه، وقد وجه اتهامات لاذعة في الفترة الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أهمها ما يتعلق بـ"انحيازه" للتحالف، وكتب على صفحته "وجهنا رسالة لولد الشيخ بعدم لقائنا به إلا بعد التشاور مع المجلس السياسي الأعلى".

بسبب أهميته في الجناح السياسي للجماعة، كان المشاط ضمن الوفد الذي زار موسكو في نهاية عام 2016 حيث التقى كبار المسؤولين الروس، وكذلك كان ضمن وفد زار مسقط وبغداد في العام ذاته، والتقى في الأخيرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.