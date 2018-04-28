الغراوي لـ'الحرة': أهداف سياسية وراء الحكم بإعدامي

أفاد مراسل قناة "الحرة" بأن محكمة عسكرية قضت غيابيا بـ"الإعدام رميا بالرصاص" بحق الفريق الركن مهدي الغراوي، الذي كان قائدا لعمليات نينوى عام 2014، حسب ما جاء في وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية.

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وأفاد المراسل أحمد عرام بأن الغراوي أكد في اتصال هاتفي معه أنه لا يزال موجودا في بغداد بمنطقة قريبة من المجمع الحكومي، وأنه على علم بهذا القرار لكنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

استمع إلى تصريحات المراسل لقناة "الحرة عراق":

ووصف الغراوي قرار المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بأنه "استهداف سياسي" ربما لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي أو العبادي أو حزب الدعوة من قبل جهات سياسية منافسة.

وقال المراسل إن الوثيقة المشار إليها هي مخاطبة من قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لوزير الداخلية قاسم الأعرجي أطلعه من خلالها على الحكم الذي وصله ضد الغراوي من وزارة الدفاع.

وأوضح المراسل أن جودت قد وصله الحكم لأن الغراوي ينتمي للشرطة.