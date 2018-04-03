مدريد يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب في العامين الأخيرين، على مشارف الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بقيادته للفوز على مضيفه يوفنتوس الإيطالي الوصيف بثلاثة أهداف نظيفة، في تورينو الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين وصنع الثالث لزميله البرازيلي مارسيلو.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل في العاصمة الإسبانية.

وفي مباراة أخرى، أحرز بايرن ميونيخ الألماني فوزا ثمينا على مضيفه إشبيلية الإسباني، بهدفين مقابل هدف واحد، في ذهاب الدور نفسه.

ويلتقي الفريقان إيابا في ميونيخ الأربعاء المقبل.