ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا

للمرة الثالثة على التوالي، توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا وهذه المرة على حساب ليفربول الإنكليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي احتضنتها العاصمة الأوكرانية كييف السبت.

وحقق الملكي لقبه الثالث عشر في البطولة مواصلا تصدره أندية أوروبا من حيث التتويج.

وسجل للريال كريم بنزيمة في الدقيقة (51) وغاريث بيل في الدقيقتين (64 و 83). وسجل هدف ليفربول الوحيد السنغالي ساديو ماني في الدقيقة (55).

وتعرض الدولي المصري ونجم ليفربول محمد صلاح لإصابة في الكتف في الدقيقة (26) من الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من قائد الملكي سيرجيو راموس.

وحاول الفرعون متابعة المباراة لكنه لم يستطع فطلب التبديل وخرج يذرف الدموع.