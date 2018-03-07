ريال مدريد وليفربول إلى ربع نهائي دوري الأبطال

جدد ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب في آخر عامين، فوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء،بنتيجة هدفين لهدف، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، التسجيل مطلع الشوط الثاني، فيما عادل سان جرمان الذي افتقد كثيرا نجمه البرازيلي المصاب نيمار بكسر في مشط قدمه، عبر الاوروغوياني ادينسون كافاني قبل منتصف الشوط الثاني. ثم سجل البرازيلي كاسيميرو هدف الفوز قبل نهاية المباراة التي أقيمت في باريس.

وفي مباراة ثانية، تعادل ليفربول الإنكليزي مع ضيفه بورتو البرتغالي من دون أهداف في إياب ثمن النهائي، ليصعد إلى الدور التالي.

وكان ليفربول قد ضمن تأهله إلى حد كبير بفوزه ذهابا خارج قواعده بخماسية نظيفة.