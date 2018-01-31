تحذير فرنسي لتركيا من 'اجتياح' سورية

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أي محاولة "لاجتياح" سورية في ظل الهجوم الذي ينفذه جيشها والقوات المعارضة السورية الموالية له ضد المقاتلين الأكراد في شمال غرب البلاد.

وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت الأربعاء "إذا اتضح أن هذه العملية ستتخذ منحى آخر بخلاف التصدي لتهديد إرهابي محتمل على الحدود التركية وتبين أنها غزو، عندها ستكون لدينا مشكلة فعلية معها".

وأضاف ماكرون أن طبيعة العملية تقتضي إجراء مناقشات بين الأوروبيين وعلى نطاق أوسع أيضا بين الحلفاء، مشيرا إلى أنه سيثير المسألة مجددا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على تحذيرات ماكرون بالقول إن عملية عفرين "قضية أمن وطني بالنسبة لتركيا" تهدف لحماية أمنها والعرب والأكراد والتركمان من منظمات "إرهابية". وأضاف يلدريم أن على "العالم أجمع أن يعلم أن تركيا لا تتصرف بعقلية الغازي".

ويشن الجيش التركي منذ 20 كانون الثاني/يناير عملية عسكرية ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية.