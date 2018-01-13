كتاب: ماكرون كتب في صباه رواية جريئة تستلهم حبه لبريجيت

كشف كتاب جديد عن سيرة سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون أن الرئيس الفرنسي كتب رواية جريئة تستلهم الفترة الأولى من علاقتهما العاطفية، وذلك عندما كان لا يزال مراهقا بينما كانت هي امرأة متزوجة ومدرسة الدراما في فصله الدراسي.

ووقع ماكرون الذي أتم عامه الـ40 الشهر الماضي في حب بريجيت أثناء جلسات التدريب على مسرحية مدرسية في مدرسة بروفيدانس الثانوية بمدينة أميان، وتحدى رفض والديه للاستمرار في علاقة مع امرأة تكبره بـ24 سنة.

وسينشر الكتاب وهو بعنوان "بريجيت ماكرون.. المرأة المتحررة" هذا الأسبوع. ونشرت مجلة "كلوزر" مقتطفات من الكتاب تنقل عن جارة للأسرة تقيم في مسقط رأس ماكرون قولها إنها كتبت النص الذي يقع في 300 صفحة على الآلة الكاتبة.

وأضافت "كانت رواية جريئة وبذيئة بعض الشيء.. بالطبع لم تكن الأسماء هي الأسماء الحقيقية لكني أعتقد أنه أراد التعبير عما كان يشعر به في ذلك الوقت".

وأحجمت متحدثة باسم مكتب ماكرون عن التعليق.

وذكرت الجارة أنها لم تحتفظ بنسخة من الرواية.

وطموحات ماكرون الأدبية في شبابه معروفة وألف كتابين على الأقل لكنه لم ينشرهما وصدر له كتاب بعنوان "ثورة" خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

وكان ماكرون قد قال في تصريحات لمجلة "لو بوان" الأسبوعية العام الماضي إنه لم يسع لإيجاد ناشر لأعماله الأدبية المبكرة "لأنني لم أكن سعيدا بها".

وردا على سؤال للكاتب الفرنسي فيليب بيسون، في مقالة منفصلة بالمجلة، عما إذا كان نادما على أنه لم يصبح كاتبا قال الرئيس الفرنسي "ما زال في العمر بقية".