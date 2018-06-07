هل تحتاج أجهزة ماك لبرامج حماية من الفيروسات؟

يسود انطباع خاطئ بين مستخدمي حواسيب "ماك" أن أجهزتهم لا تحتاج إلى برامج وتطبيقات حماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

الحقيقة هي أن برمجيات “ميلوير" التي تستهدف أجهزة حواسيب "ماك" ازدادت بنسبة 270 في المئة خلال العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع النسبة خلال 2018.

وتسود مخاوف من انتشار برمجيات خبيثة تحمل اسم " OSX.MaMi, Dark Caracal" بحسب مدونة مختبر "ميلوير بايتس".

Malware هو برمجية خبيثة يتم زرعها عن قصد في الحواسيب من أجل الإضرار بها بطريقة أو بأخرى.

وأجهزة الحواسيب التي تعمل بأنظمة "ماك" أكثر كفاءة من الأجهزة التي تعمل بأنظمة "ويندوز" من ناحية الحماية.

لكن إذا أردت التأكد من عدم تعرض جهازك للقرصنة أو التأثر بأي من البرمجيات الخبيثة، تبقي الحاجة إلى تثبيت برنامج حماية من الفيروسات.

ويعود تأثر حواسيب "ماك" بالفايروسات إلى عام 1982 حيث تأثرت بفيروس اسمه "Elk Cloner" آنذاك.