طائرة تعود إلى المطار بسبب راكبة استقلت الرحلة الخطأ

قالت شركة طيران "أول نيبون إيرويز" اليابانية إن رحلة كانت متجهة إلى طوكيو عادت إلى لوس أنجليس بعد ساعات من الطيران، عقب اكتشاف طاقم الطائرة أن راكبة استقلت الطائرة الخطأ.

وقال بيان صادر عن الشركة إن الطيار قرر العودة إلى مطار الإقلاع، وفقا للإجراءات الأمنية التي تتبعها الشركة.

وغادرت الرحلة 175 مطار لوس أنجليس الدولي الساعة 11:36 صباح الثلاثاء وعادت إلى لوس أنجليس الساعة 7:33 مساء.

وقالت الشركة إنها ستجري تحقيقاتها لتحديد كيفية صعود الراكبة بشك خاطئ على متن الطائرة.

وفي اعتذار للركاب المنزعجين، قالت الشركة إنها تفخر بخدمة العملاء لديها وإنها أخفقت في هذه الرحلة.