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لندن تمنح بعض مساجدها وضعا خاصا

جانب من مسجد سنترال لندن- ارشيف

حصل مسجدان في لندن على وضع مميز اعترافا بأهميتهما التاريخية والمعمارية، في خطوة تهدف وفق وزارة الثقافة البريطانية للاحتفاء بالتراث الغني للمسلمين في المملكة المتحدة.

وصنف مسجد سنترال لندن والمركز الثقافي الإسلامي التابع له في ريجنت بارك وسط العاصمة، ومسجد فضل الواقع في حي ساوثفيلدز جنوب غربي المدينة، كمبنيين من فئة II.

وفئة II تمنح لـ5.8 في المئة من حوالي 500 ألف مبنى في البلاد، وتعدهم مواقع مهمة وتعطيهم حماية أكبر.

وقال وزير التراث مايكل إليس "إننا بإدراج هذين المسجدين الجميلين لا نحافظ على موقعي عبادة مهمين، بل نحتفي بالتراث الغني للمجتمعات المسلمة في بريطانيا".

تجدر الإشارة إلى أن أموالا رصدت لبناء مسجد سنترال لندن في عام 1910، لكن الموقع في ريجنت بارك لم يتم تأمينه إلا في أربعينيات القرن الماضي، فيما انتهت أعمال البناء عام 1977.

أما مسجد فضل الذي فتح أبوابه في عام 1926، فهو مركز للمسلمين الأحمديين.

وفي خطوة مماثلة، تم رفع درجة مسجد شاه جاهان إلى الفئة الأولى، وهي مرتبة تشاطرها مواقع مثل قصر باكنهام.

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