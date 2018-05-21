ثغرة أمنية قد تسمح للقراصنة بتتبع 400 مليون هاتف

اكتشف باحث أميركي ثغرة أمنية في خدمة "لوكيشن سمارت" قد تقود لانتهاك خصوصية 400 مليون مستخدم لشبكات الاتصالات في أميركا، وذلك عبر تتبع المستخدمين وتحديد أماكنهم دون علمهم.

وقال الباحث في جامعة "كارنيغي ميلون" روبرت شاو "اكتشفت الثغرة خلال 15 دقيقة فقط بعد دخولي للموقع، حيث يمكن لأي شخص لديه معرفة أولية ببرمجيات المواقع تتبع مستخدمي شبكات الاتصالات الخلوية وتحديد أماكنهم دون أي مجهود".

وتستخدم "لوكيشن سمارت" بيانات الموقع الجغرافي لمستخدمي الهواتف المحمولة التي تشتريها من شركات الخلوي الكبرى بما فيها "تي موبايل" و"فيرايزون" و"أيه.تي أند تي" و"سبرنت".

ولا يسمح القانون لشركات الاتصالات أن تقدم بيانات الموقع الجغرافي للحكومة إلا أن تلك الشركات تستطيع بيعها إلى شركات أخرى.

وتضم بيانات (لوكيشن سمارت) أكثر من 95 في المئة من مستخدمي شبكات الاتصالات في أميركا.