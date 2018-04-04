ليفربول يسحق مانشستر سيتي وصلاح يخرج مصابا

تعرض مهاجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح لإصابة أخرجته من اللقاء الذي شهد انتصار فريقه على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم صلاح لليفربول في الدقيقة 12 بتمريرة من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، وصنع المهاجم المصري الهدف الثالث لفريقه والذي سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 فيما أحرز الإنكليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 20.

واستعاد سيتي تماسكه في الشوط الثاني وساعده خروج صلاح مصابا في الدقيقة 52، لكن أمامه الآن مهمة ضخمة في قلب النتيجة في لقاء الإياب الثلاثاء المقبل على ملعبه.

وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب عقب اللقاء إن أطباء الفريق طلبوا خروج المهاجم المصري بعد تعرضه للإصابة وأن فحوصات طبيبة ستجرى غدا لتحديد حجم الإصابة.