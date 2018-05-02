ريال مدريد وليفربول إلى نهائي دوري الأبطال

تأهل فريقا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تجاوزهما فريقي بايرن ميونيخ الألماني وروما الإيطالي على التوالي.

فقد تعادل ريال مدريد في مباراة الإياب الثلاثاء مع بايرن ميونيخ بنتيجة هدفين لكل منهما، لكن الميرينغي الإسباني تأهل لتفوقه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

ليفربول الإنكليزي تأهل الأربعاء رغم خسارته أمام روما الإيطالي في مباراة الإياب بأربعة أهداف لهدفين، وذلك لتفوقه في مباراة الذهاب بخمسة أهداف لهدفين.

وتقام المباراة النهائية في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 من شهر أيار/مايو الجاري.