ليفربول يذيق مانشستر سيتي خسارته الأولى في الدوري الإنكليزي

أنهى ليفربول الأحد مسيرة بلا هزيمة لمتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي بعد مباراة انتهت لصالح الأول بنتيجة 4-3.

وبدأ ليفربول، صاحب الأرض، المباراة بقوة وتقدم بهدف في الدقيقة العاشرة عبر أليكس أوكسليد تشامبرلين، وأدرك ليروي ساني التعادل لسيتي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأعاد فيرمينو التقدم لليفربول بتسديدة من فوق حارس سيتي في الدقيقة 60 قبل أن يسدد ساديو ماني كرة قوية من حافة منطقة الجزاء في الزاوية العليا بعد دقيقتين.

واختتم محمد صلاح لاعب منتخب مصر أهداف ليفربول عندما استفاد من تمريرة خاطئة من حارس سيتي ليسدد من فوقه من مدى بعيد في المرمى الخالي.

لكن البديل برناردو سيلفا قلص الفارق لسيتي قبل أن يضيف إيلكاي جندوجان الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذه الهزيمة الأولى لسيتي في 23 مباراة هذا الموسم لكنه ما زال يتفوق بفارق 15 نقطة على ملاحقيه مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي.