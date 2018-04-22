انتشال جثث 11 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

انتشل خفر السواحل الليبي الأحد جثث 11 مهاجرا غرقوا أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا قبالة الساحل الغربي لليبيا الأحد.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم قوات خفر السواحل البحرية إن أكثر من 80 مهاجرا نجوا من الحادث الذي وقع قبالة مدينة صبراتة التي تقع على بعد 70 كيلومترا إلى الغرب من طرابلس وإن قوات خفر السواحل أعادتهم إلى الزاوية التي تبعد نحو 25 كيلومترا إلى الشرق.

وأضاف أن المهاجرين من عدد من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء.

وتعد ليبيا نقطة الانطلاق الأكثر شيوعا للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. وعبر أكثر من 600 ألف شخص البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع الأخيرة غالبيتهم انطلق من ليبيا.