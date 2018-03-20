سيف الإسلام القذافي سيترشح لرئاسة ليبيا

قال متحدث باسم سيف الإسلام القذافي إن نجل الزعيم الليبي الراحل سوف يترشح للرئاسة في الانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة إلى إجرائها في ليبيا قبيل نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضح المسؤول في حزب الجبهة الشعبية الليبية أيمن أبو راس في مؤتمر صحافي بتونس إن سيف الإسلام سيسعى لتنفيذ برنامج "إصلاح" سيركز على إعادة الإعمار وخدمة جميع الليبيين.

ولا يزال مكان سيف الإسلام مجهولا، لكن أبو راس قال إنه حر داخل ليبيا وسيخاطب الشعب الليبي مباشرة قريبا بخططه الانتخابية.

يذكر أن سيف الإسلام أفرج عنه في منتصف العام الماضي بموجب عفو صادر عن برلمان شرق ليبيا.

والمعروف أنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة الليبية التي أطاحت نظام والده معمر القذافي في عام 2011.