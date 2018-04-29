قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية في ليبيا

قتل قائد طائرة ومساعدان له الأحد في تحطم طائرة شحن عسكرية تستخدم لتموين حقل نفطي في جنوب ليبيا، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الطائرة تحطمت "بعد دقائق على إقلاعها من حقل الشرارة قرب أوباري"، أحد أكبر الحقول النفطية في جنوب ليبيا.

وأوضح المصدر حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن الطائرة كانت قد وصلت من طرابلس لإحضار "التموين الاعتيادي لموظفي الحقل (النفطي)" وكانت تغادر من دون حمولة.

وفيما لم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة، قال المصدر إن "أحد أفراد الطاقم نجا رغم إصابته بجروح بالغة الخطورة".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن "طائرة شحن مستأجرة من نوع سي-130 تحطمت أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طنا من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.

وأشار البيان إلى أن الطائرة "تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة".

وأوضحت المؤسسة أن الشركة اضطرت لاستئجار هذه الطائرة "لنقل التموين ومستلزمات الحقل الأخرى بسبب الإغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البرية المؤدية إلى الحقل".