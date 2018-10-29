مقتل خمسة أشخاص في هجوم وسط ليبيا

قتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين الاثنين وخطف 10 آخرون في هجوم وقع في الجفرة وسط ليبيا ونسب إلى تنظيم داعش، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وعسكرية.



وتسيطر قوات موالية للمشير خليفة حفتر النافذ في شرق ليبيا والذي يقود "الجيش الوطني الليبي"، على المنطقة.

وقال النائب عن جفرة إسماعيل الشريف إن عناصر داعش هاجموا المدينة باستخدام 25 مركبة وأحرقوا بنايات تابعة للشرطة والحكومة المحلية.



ورجح كل من شريف وجلالة أن يكون الهجوم عملية انتقامية للرد على اعتقالات جرت في وقت سابق هذا الشهر بحق عناصر يشتبه في أنهم من التنظيم في المنطقة.

وتعرضت منطقة الجفرة مرارا لهجمات اتهم مقاتلون متطرفون بتنفيذها. واستغل داعش الفوضى التي عمت ليبيا عقب الإطاحة عام 2011 بالعقيد معمر القذافي لإقامة قواعد خلفية له في أجزاء مختلفة من البلاد.