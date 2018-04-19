صواريخ تصيب مطار معيتيقة خلال زيارة مسؤولين دوليين لليبيا

قال مصدر أمني إن صواريخ أصابت الخميس المطار الرئيسي في ليبيا وألحقت أضرارا بطائرة كانت تستعد للإقلاع في اليوم الذي كان فيه مبعوث الأمم المتحدة والسفيرة الفرنسية يزوران العاصمة لبحث خطة للسلام.

وقال متحدث من قوة الردع الخاصة إن صاروخا أصاب طائرة إيرباص 320 في حين أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول بمطار معيتيقة من دون إصابات.

ووصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا غسان سلامة والسفيرة الفرنسية بريجيت كورمي إلى ذات المطار وهو الوحيد الذي يعمل بالمدينة. ولم يصدر مكتب أي من المسؤولين بيانا عن الهجوم أو يذكر متى وصل كل منهما.

وتوجد في البلاد حكومتان متنافستان واحدة في طرابلس تحظى بدعم الأمم المتحدة والأخرى في الشرق منذ 2014.