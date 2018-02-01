لبنان.. بري يدعو أنصار حركته إلى وقف التظاهرات

دعت حركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس أنصارها إلى وقف التظاهرات في الشوارع في مسعى منها لاحتواء التوتر الحاصل مع التيار الوطني الحر الذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون.

ويخرج أنصار بري وحركة أمل في احتجاجات منذ الاثنين الماضي بعد أن ظهر باسيل في مقطع فيديو وهو يصف بري بأنه "بلطجي".

ووفقا لمصادر أمنية وتقارير محلية، فقد استمرت التوترات مساء الأربعاء عندما انتشر الجيش في منطقة مسيحية قرب بيروت بعد أن قاد أنصار أمل سياراتهم عبر المنطقة وهم يطلقون أعيرة نارية في الهواء.

وذكرت المصادر والتقارير أن أنصار التيار الوطني الحر الذي أسسه عون خرجوا أيضا في الشوارع حاملين أسلحة.

ودعت حركة أمل في بيان "كل الذين تحركوا بشكل عفوي وغير منظم من خلال مسيرات أدت إلى بعض الإشكالات التي لا تعكس صورة وموقف الحركة، أن يتوقفوا عن أي تحرك في الشارع".

وفاقم الخلاف الجديد من الأزمة السياسية بين بري الشيعي وعون المسيحي الماروني وهدد بتأجيج توترات طائفية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل.