الادعاء على ضابطة لبنانية بـ'تلفيق' قضية عيتاني

أفادت مراسلة "الحرة" في بيروت بأن معاون مفوض الحكومة اللبنانية القاضي هاني حلمي الحجار، ادعى الجمعة، على المقدم سوزان الحاج بموجب عدد من المواد ومن ضمنها المادة 403 من قانون العقوبات وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اجتمع في مكتبه الجمعة مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار، وتداول معهما بشأن الملف الذي أحاله إلى النيابة العامة العسكرية بتاريخ السابع من آذار/مارس الجاري في قضية غبش-الحاج.

وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على اختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين (زياد عيتاني) مع إسرائيل وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة للمديرية العامة لأمن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع إسرائيل وتقديم إخبار بحقه.

إضافة إلى شن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات ومؤسسات أمنية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت.