عون يكلف الحريري بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.

وحصل الحريري على دعم 111 من نواب البرلمان الـ128 ليتولى رئاسة الحكومة للمرة الثالثة.

وقال الحريري عقب تكليفه إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، مؤكدا ضرورة تشكيلها "في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال في وقت سابق الخميس إن المشاروات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى الاثنين.

تحديث (13:27 ت.غ)

حصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على تأييد غالبية الكتل النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان الرئيس ميشال عون قد بدأ صباح الخميس مشاورات مع أعضاء مجلس النواب بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من الشهر الجاري.

ورشح كل من رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام ونجيب ميقاتي، وكتل المستقبل ولبنان القوي والوسط المستقل وضمانة الجبل والنواب الأرمن والتكتل الوطني، والنائب ميشال معوض، رئيس الوزراء الحالي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان الـ128 رشحوا الحريري لرئاسة الحكومة خلال المشاورات مع عون.