قرار تجنيس الأجانب يثير جدلا في لبنان

أثار المرسوم الجمهوري الصادر من الرئاسة اللبنانية بشأن تجنيس الأجانب في البلاد، ومعظمهم من السوريين، جملة من الاعتراضات وردود الفعل الغاضبة في الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أصدر السبت مرسوما يقضي بتجنيس نحو 375 شخصا معظمهم سوريون وفلسطينيون وأردنيون وإيرانيون من أصحاب رؤوس الأموال، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونشر النائب السابق وليد جنبلاط في حسابه على تويتر مجموعة تغريدات تظهر أسماء عدد من المشمولين بالقرار، ومن بينهم أشخاص مقربون من النظام السوري.

في المقابل، ردت رئاسة الجمهورية على الانتقادات ودعت جميع الأطراف إلى تقديم معلومات تثبت عدم استحقاق الأشخاص المشمولون بقرار التجنيس.

الرئيس عون يطلب من كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديم معلوماته للأمن العام للاستثبات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 2, 2018

ودافعت رئاسة الجمهورية عن قرار التجنيس وقالت إنه "صدر بالطرق القانونية".