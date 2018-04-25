تحقيق في اعتداء 'عناصر حزب الله' على مرشح لبناني

قال مصدر أمني لبناني الأربعاء إن السلطات حققت مع ثمانية متهمين في دعوى تقدم بها المرشح للانتخابات النيابية علي الأمين ضد حزب الله حول اعتداء تعرض له الأحد.

وأوضح المصدر لـ "موقع الحرة" أن السلطات المعنية استمعت لإفادات المتهمين وأخلت سبيلهم بضمان محل إقامتهم على أن يستكمل التحقيق معهم في وقت لاحق.

وكان الأمين قال في وقت سابق لـ "الحرة" إنه تقدم بدعوى ضد حزب الله بعد تعرضه لاعتداء من قبل عناصر تابعة للحزب في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وعقب الاعتداء أصدرت قائمة "شبعنا حكي" التي ينتمي إليها المرشح بيانا قالت فيه إن "أكثر من 40 شابا ينتمون لحزب الله اعتدوا على الأمين أثناء مشاركته في تعليق لافتات وصور لحملته الانتخابية في بلدة شقرا".

ويتحدر علي الأمين من مناطق جنوب لبنان ويعمل صحافيا ويرأس تحرير موقع جنوبية الإلكتروني.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في السادس من أيار/مايو المقبل.