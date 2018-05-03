فيديو.. اشتباك في بيروت بين أنصار المستقبل ومقربين من حزب الله

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، الخميس، بأن إشكالا أمنيا وقع في شارع حمد بالطريق الجديدة في العاصمة بيروت بين مناصرين لتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، وأتباع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المقربة من حزب الله، تطور إلى إطلاق نار.

وأضافت أن مسيرة تابعة للجمعية كانت تجوب شارع حمد، ولدى وصولها إلى أحد المكاتب التابعة لتيار المستقبل، حصل الإشكال وتطور إلى اطلاق نار.

وحضرت على الفور دورية من الجيش وعملت على فض الاشتباك.

وصدر عن تيار المستقبل بيان أكد فيه حصول الحادث ووقوع جرحى، وأشار إلى انتقال الإشكال لاحقا إلى منطقة أخرى في بيروت؛ لكن بيان المستقبل نفى علاقة التيار بالحادثة.

وقد حصلت الحرة على مقطع فيديو يوثق الاشتباك: