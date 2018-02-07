بوادر أزمة جديدة بين لبنان والسعودية

وافق القضاء اللبناني على النظر في شكوى مقدمة ضد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية ثامر السبهان بتهمة "إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية".

وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام الحكومية في لبنان بأن الشكوى قدمت من قبل المعتقل السابق في السجون الإسرائيلية نبيه عواضة.

وقدمت الدعوى بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وقرر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قبولها على أن يحدد في وقت قريب موعدا لاستجواب الوزير السعودي.

واستند عواضة في شكواه إلى تغريدات سابقة للسبهان قال إنها مهدت لما جرى مع رئيس الحكومة سعد الحريري في العاصمة السعودية الرياض "وإلزامه بتقديم استقالته".

واعتبر عواضة في الدعوى التي قدمها للقضاء، أن تغريدات السبهان تمس سيادة لبنان وتثير النعرات الطائفية.

العقوبات الامريكية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الامن والسلام الاقليمي — ثامر السبهان (@thamersas) October 8, 2017

وكان السبهان قد قال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن السعودية ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها "حكومة إعلان حرب" بسبب أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله تجاه المملكة.

وجاءت تصريحاته في حينها بعد ساعات من اتهام السعودية لحزب الله بتهريب الأسلحة من لبنان عبر سورية وإيران إلى الحوثيين في اليمن.

وأثارت الدعوى المقامة ضد الوزير السبهان حفيظة السعوديين الذين أطلقوا حملة على تويتر تحت وسم (#كلنا_ثامر_السبهان) تفاعلت معها أيضا دول خليجية أخرى.

وعلق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد على الدعوى ضد سبهان في تغريده انتقد فيها القضاء اللبناني وطالبه بالكف عن "استهداف الدول ومسؤوليها".

على القضاء اللبناني ان يوجه التهم و يقبل الشكوى ضد من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت . و ان يكف عن استهداف الدول و مسؤوليها #كلنا_ثامر_السبهان — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) February 7, 2018

وقال مغرد من السعودية إن قرار قبول الدعوى يثبت أن القضاء اللبناني "مسيس".

اذا حكومة #لبنان تقول بأنها تنأي بنفسها عن الصراعات بالمنطقة عليها أولآ أنهاء المليشيات لديها وعلى رأسها #حزب_الله وتسليم #حسن_نصر_الله لـ الحكومة #السعودية لتطاولة وتهجمه وتحريضه وتأمره وتدريبه للحوثين.

وتحاسب كل شخص تطاول على السعودية وحكامها .

#كلنا_ثامر_السبهان "قاهر الجوس" — فهد محمد العبداللطيف (@FahadteefF) February 7, 2018

وتعاطف بعض اللبنانيين مع الحملة على تويتر وتوافقوا مع آراء السعوديين في أن القضاء اللبناني لا يخلو من تأثيرات سياسية.

#كلنا_ثامر_السبهان



قبل توجيه الاتهامات يميناً و يساراً انظروا الى من حولكم في الداخل اللبناني

من قتل رفيق الحريري و من فجر مساجد التقوى والسلام ومن ينشر سلاحه في لبنان ويزرع المخدرات ويقتل اهلنا في سوري !؟ — محمد الرز 🇱🇧 (@rezz_al) February 7, 2018

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يلاحقون #ثامر_السبهان الديبلوماسي السعودي على تغريداته وآرائه ويتركون الارهابيون يذبحون ويقتلون ويهجرون ويشردون #ماريا_معلوف — Maria Maaloof (@bilarakib) February 7, 2018

وشهدت العلاقات بين بيروت والرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أزمة حادة جراء إعلان الحريري من السعودية عزمه الاستقالة من منصب رئاسة الوزراء بسبب أنشطة حزب الله وإيران في مفاصل الحكومة اللبنانية، لكنه عاد بعد ذلك عن قرار الاستقالة وأكد ضرورة العودة لخيار النأي بالنفس "عن صراعات المنطقة".