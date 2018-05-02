فيديو جديد يوثق استجابة الشرطة لحادث إطلاق النار في فيغاس

سمحت شرطة مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية الأربعاء بنشر شريط فيديو ملتقط بالكاميرات المثبتة على أجساد عناصر الشرطة، الذين استجابوا لحادثة إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

يوثق الشريط لحظة اقتحام أفراد الشرطة غرفة الفندق في الطابق 32، والتي أطلق منها ستيفن بادوك النار على مشاهدي حفل موسيقي، فقتل 58 منهم وجرح مئات آخرين في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولا يظهر الشريط لحظة دخول أول شرطي إلى غرفة الجاني، لأن الكاميرا المثبتة على جسده لم تكن في وضعية التشغيل، وفق ما أعلنت الشرطة في وقت سابق.