الضرب في مدارس الكويت.. وفاة البلوشي تصل البرلمان

أثارت وفاة طفل كويتي بعد ضرب معلمته له غضبا شعبيا، بين مطالبين بعقاب المعلمة ومنادين بتحرك حكومي ضد العنف في مدارس البلاد.

الطفل عيسى البلوشي توفي الاثنين بعد أن ضربته المعلمة (ن.م) مصرية الجنسية، حسب أسرته.

الحادثة سبقتها شكوى من والدة البلوشي لمنقطة العاصمة الكويت التعليمية من تعرض نجلها للضرب من نفس المعلمة بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية.

الشكوى تضمنت حسب، أسرة الطفل، تفصيلا لحالة البلوشي الصحية الذي سبق وأجرى "ثلاث عمليات جراحية بالقلب" وكذلك تفاصيل مشادة بين المعلمة ووالدة الطالب.

الشكوى الي قدمتها امي قبل وفاة عيسى بساعه الى المنطقه التعليميه بعد ما اهانتها المعلمه #عيسى_البلوشي pic.twitter.com/to1HawFcqM — Fajer🕊. (@FTB_Al_Bloushi) February 13, 2018

من جانبها قالت وزارة التعليم الكويتية إنها ستفتح "تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الوفاة".​

برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوضح الوزارة بأنه سيتم فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الوفاة، مؤكدة حرصها الشديد على جميع ابنائنا الطلبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم. — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) February 12, 2018

الحادثة والغضب المترتب عليها استدعى نقاشا في البرلمان حيث طالب أعضاء في مجلس الأمة بتحقيق موسع في الأمر.

وطالب النائب محمد الدلال في جلسة البرلمان الثلاثاء بـ "تحقيق جاد في الشكاوى الكثيرة جدا من إدارات المدارس والمدرسين والمدرسات" المتعلقة بتعاملهم مع الطلاب.​

1) تصريح النائب محمد الدلال @m_h_aldallal بخصوص واقعة اعتداء المدرسة المصرية على الطالب المرحوم #عيسى_البلوشي رحمه الله بعد لقاء أولياء أمور الطلبة في المدرسة والاستماع الى شكاويهم بحضور وكيل وزارة التربية هيثم الأثري. #الروضة pic.twitter.com/VNDPRvGsnG — إعلامية: محمد الدلال (@maldallal_) February 13, 2018

وعلى منصات التواصل الاجتماعي وجه مدونون اللوم إلى وزارة التعليم مطالبين الوزير حامد العازمي بالاستقالة:

الجريمة التي قامت بها المعلمه المصريه بحق الطفل عيسى البلوشي من ضرب حتى توفى لا يجب ان يمر مرور الكرام يجب اخذ حق الطفل ويجب على وزير التربية ان يقدم استقالته لانه هو المسؤول السياسي #عيسى_البلوشي — مرسوم أميري (@alddewan) February 12, 2018

موضوع وفاة الطالب #عيسى_البلوشي المفروض ما يمر مرور الكرام... اذا ثبت ان الموضوع قصور من المدرسه والوزاره..

استقالتهم ومحاسبتهم مطلب وطني — مع حمد قلم (@7amadQalam) February 13, 2018

وأشار آخرون إلى أن ظاهرة ضرب الطلاب متفشية وغير مقتصرة على حالة البلوشي.​