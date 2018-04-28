الكويت تطلب من الفلبين تسليم دبلوماسيين

طالبت الكويت السبت الفلبين بتسليمها دبلوماسيين فلبينيين تتهمهم الدولة الخليجية بأعمال "تمس سيادة الكويت"، حسب ما نقلت وسائل إعلام كويتية.

ونقلت صحف كويتية تصريحات لنائب وزير الخارجية خالد الجار الله قال فيها إن بلاده تعتزم التحقيق مع هؤلاء الدبلوماسيين على خلفية تداول مقاطع فيديو تظهر موظفين في سفارة الفلبين يساعدون في تهريب خادمات فلبينيات من أماكن عملهن في الكويت.

وقالت صحيفة "الرأي" المحلية إن تصريحات الجار الله تأتي بعد مطالبة الفلبين بالسماح لدبلوماسييها المتواجدين في الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفلبينية بالعودة إلى بلادهم.

وكانت الكويت طلبت الأربعاء من السفير الفلبيني ريناتو وفيلا مغادرة أراضيها خلال مدة أقصاها أسبوع، على خلفية تصاعد حدة أزمة الخادمات الفلبينيات في الكويت.

وتوترت العلاقة بين البلدين منذ مقتل خادمة فلبينية في الكويت والعثور على جثتها مخبأة في ثلاجة في شباط/فبراير الماضي.